Twee leerlingen van ‘mondkapjesschool’ Mill besmet met corona; klassen moeten thuisblijven

Help, waar moet ik na de herinde­ling naartoe als mijn gemeente­huis weg is? Mill wil er een loket voor terug

10 juli MILL - Kunnen inwoners van de huidige gemeente Mill en Sint Hubert over twee jaar nog wel dicht bij huis terecht voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort of rijbewijs? De Millse politiek maakt zich hierover zorgen, aan de vooravond van de gemeentelijke herindeling in het Land van Cuijk.