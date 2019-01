Twintig uur taakstraf voor man die AH in Mill oplicht met 3,30 euro aan gestolen statiegeld

Meer water in Peelkanaal tegen droogte in de zomer en natte voeten in de winter

7:00 LANDHORST - Waterschap Aa en Maas gaat een aantal maatregelen treffen waardoor er meer water het Peelkanaal in kan stromen. Daarmee kan in droge periodes zoals afgelopen zomer het grondwater beter op peil worden gehouden en kan in natte tijden vooral in Limburg overtollig water beter worden afgevoerd. Met de maatregelen is een bedrag van ruim 10 miljoen euro gemoeid.