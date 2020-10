Uitbraak corona in Mill: ‘Er is niet één oorzaak aan te wijzen’

Woon je in een dorp waar de ambulance vaak te laat is? Leer reanimeren

28 september SINT ANTHONIS - Als je in een gebied woont waar de ambulance vaak te laat is, is het misschien goed om een reanimatiecursus te volgen. De gemeente Sint Anthonis overweegt zulke cursussen misschien toegankelijker te maken. Want, zoals VVD-raadslid Jeroen van Acquoij zegt: ,,We zijn niet het beste jongetje van de klas.’’