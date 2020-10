Uitbraak corona: was het toch de kermis die Mill knalrood laat kleuren?

MILL - Was het toch de kermis die Mill knalrood laat kleuren op ’s lands coronakaart? Nee, zegt de burgemeester, die extra boa’s inzet. ‘Er is niet één oorzaak.’

Bang voor corona? Nee, dat is Alex van de Zand niet. Maar de 69-jarige Millenaar vindt het wel goed dat zijn burgemeester vlak voor het weekeinde besloot twee extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in te zetten. Die moeten controleren of inwoners zich aan de strengere coronaregels houden. ,,Een beetje toezicht is nooit verkeerd’’, zegt Van de Zand. ,,Je hebt altijd wel een groepje dat zich niet aan de regels houdt.’’

Risicogroep

Ook Maria Vloet juicht het toe dat boa's zich vaker laten zien op straat. ,,Dat kan nooit kwaad. Het blijkt nodig, als je de vele coronabesmettingen ziet in Mill’’, zegt de 61-jarige Millse. Ze heeft deze maandagmiddag net - ‘uiteraard met mondkapje’ - de grote boodschappen gedaan. ,,Die doe ik niet meer op zaterdag. Ik zit in de risicogroep.’’

AH-ondernemer Luc van de Ven merkt dat verreweg de meeste klanten in zijn super na Ruttes laatste persconferentie een mondkapje dragen. ,,Maar ik ga, ook vanwege mogelijke agressie, niet in discussie met klanten die er nog geen dragen, zolang het nog geen wettelijke plicht is. Ik ben geen boa.’’

Volledig scherm © vanRossumDesign

Dat het aantal covid-19-besmettingen in Mill relatief snel is opgelopen van 125 een week geleden naar 170 nu, heeft ‘niet één oorzaak'. Dat zegt burgemeester Antoine Walraven van Mill en Sint Hubert desgevraagd.

,,We hebben geen clusters die we kunnen toeschrijven aan de besmettingen in Mill’’, bevestigt een woordvoerster van de GGD Hart voor Brabant.

Zorgcentrum

In Aldenhorst, het zorgcentrum van Mill, is geen uitbraak geweest. Twee zorgmedewerkers van het zorgcentrum van Pantein testten recent wel positief op corona. ,,Bewoners en andere medewerkers van de betreffende afdeling zijn direct getest’’, aldus een Pantein-woordvoerster. ,,Maar dat heeft geen nieuwe positieve uitslagen opgeleverd.’’

Volgens Walraven is de kermis in Mill, van 19 tot en met 22 september, geen 'hotspot’ geweest. ,,Twee weken na de kermis was van een piek in Mill in besmettingen nog geen sprake.’’

Kermis Cuijk en Gennep

Mill was een van de weinige plaatsen waar de kermis dit najaar, in tegenstelling tot die van bijvoorbeeld Cuijk en Gennep, mocht doorgaan.

Walraven zegt nog altijd achter dat besluit te staan. Al spreken Millenaren op Facebook van ‘een dom besluit'. ,,We hebben met de wetenschap van toen een weloverwogen besluit genomen’’, zegt de burgemeester. ,,We hebben ook veel maatregelen genomen zodat iedereen 1,5 meter afstand kon houden.’’

De inzet van twee extra boa's, een verdubbeling, vindt Walraven logisch. ,,De tijd van alleen waarschuwen is langzaam voorbij. De vele besmettingen, niet alleen onze gemeente kleurt flink rood, zijn echt zorgelijk.’’

Boetes die van het weekeinde zijn uitgedeeld, waren, aldus een gemeentewoordvoerster, voor ‘het nuttigen van alcohol’.