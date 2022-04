Volgt Wim Hillenaar straks Wim Hillenaar op? ‘Dat interesseert mij toch niks’

Wie de nieuwe burgemees­ter wordt? Inwoners Land van Cuijk kunnen (een beetje) meebeslis­sen

CUIJK - Moet de nieuwe burgemeester van Land van Cuijk een echte bestuurder zijn of meer een burgervader of -moeder? Of iets ertussenin? Inwoners van de gemeente kunnen op internet met een schuifbalkje simpel aangeven wat zij belangrijk vinden en in welke mate.

9 april