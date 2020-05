Vrachtwagen kantelt bij Mill, beknelde chauffeur bevrijd door brandweer

‘Samen herdenken nu misschien wel belangrij­ker dan ooit’: dit zeggen de burgemees­ters van Mill tot Gennep

4 mei SINT ANTHONIS / BOXMEER / GENNEP - De Nederlandse doden van oorlogen en vredesmissies worden dit jaar thuis herdacht. Of het nu de Hoofdwagt in Grave is, het oorlogsmonument van Mill of bij De zon van onze hoop in Sint Anthonis: op plekken waar normaal op 4 mei honderden toeschouwers aanwezig zijn, wordt het vanavond nog stiller dan anders.