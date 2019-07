Vrouw gewond door ongeluk met scooter in Mill

Reuring rond het hittere­cord, maar in Volkel en Gilze en Rijen reageren ze koeltjes

24 juli GILZE-RIJEN / VOLKEL - Bijkans het hele land lijkt in de ban van het ‘all time hitterecord’ dat woendag, na 75 (!) jaar, door Eindhoven op een magische 39,3 graden werd gezet. Maar op officiële meetstations in Gilze-Rijen en Volkel worden ze er -vergeef ons de uitdrukking - niet bijzonder warm of koud van. ,,Leuk dat de buitenwereld er zo enthousiast van wordt.”