Wat gebeurt er met de liedjesbingo waar de politie binnenviel? Die mag door, ‘onder voorwaarden’

SINT-HUBERT - Was het een overval? Was er een drugslab ontdekt? Nee: er werd een liedjesbingo georganiseerd in Sint-Hubert. De politie rukte afgelopen weekend met groot materieel uit, om coronamaatregelen te handhaven. Waarom? Daar heeft niemand een antwoord op. Duidelijk is inmiddels wel dat met de liedjesbingo weinig mis was.