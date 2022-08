Wel extra water tijdens de Vakantiejaarmarkt, maar zout strooien is in de strijd tegen de hitte niet nodig

MILL - Als de waarzeggers van het weer gelijk krijgen, kan het kwik deze woensdag zo maar boven de 30 graden uitkomen. Voor de organisatie van de Vakantiejaarmarkt in Mill reden om gratis watertappunten langs de route in te zetten.

De aanwezige EHBO’ers is gevraagd het publiek, dat meestal met duizenden toestroomt, extra goed in de gaten te houden. Ter geruststelling: het wordt niet de allerwarmste vakantiejaarmarkt ooit. In 2018 en ook al eens eerder werd het boven de 32 graden. Grote problemen bleven uit.

Geen zout nodig voor rolstoelers

In 2018 werd zelfs zout gestrooid in de Hoogstraat, onderdeel van de route. Volgens de organisator om te voorkomen dat ‘rolstoelers aan het asfalt blijven plakken’. Dat is volgens hem bij een eerdere hittegolf gebeurd. Dit jaar is dat niet nodig. Door de droge lucht is er van ‘plaknachten’ geen sprake. In de nacht koelt het aardig af waardoor het bij de start om tien uur nog prima toeven is.

De markt duurt tot zes uur. Bij de eerdere hittegolf werd het eindsein al om vier uur gegeven, al bleven de terrassen uiteraard wel open. Door de warmte verkochten de standhouders een stuk minder, simpelweg omdat de mensen op het heetst van de dag wegbleven. Een van hen had daarvoor nog een wijsheid in huis: ‘De vrouwen bloot, de handel dood’.

Deze 37-ste editie van de markt had eigenlijk al in 2020 moeten plaatsvinden, maar werd vanwege corona een jaar doorgeschoven. Dat gebeurde, doordat het virus nog steeds niet was uitgeraasd, vorig jaar nog eens. Ook omdat het voor de organisatie met onduidelijkheden rond vaccinaties en coronatesten simpelweg niet te doen was om alles in goede banen te leiden. Nu kan dat wel weer.