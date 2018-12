Woonwagenbewoners verlaten toch Mill

Waar ze naar toe gaan, wilden ze nog niet zeggen. ,,Naar een gemeente waar we familiebanden mee hebben’’, zegt Willem Soering. ,,Want omdat we in Mill geen historische of familiebanden hebben, maken we hier geen kans om te kunnen blijven.”



De gemeente Mill is in overleg met de omliggende gemeenten wel bezig met het ontwikkelen van een woonwagenbeleid. ,,Maar dan hebben we te maken met een lijst van mensen die al eerder belangstelling voor een plek in Mill hadden getoond. Stel dat er in Mill tien plaatsen komen, dan blijft er met ons een wachtlijst van elf gezinnen over. Als we daar op moeten wachten, zijn we veertig tot zeventig jaar verder. Dan zijn we al lang dood.”



Op het terrein aan de Kampweg in Mill is de nodige rommel achtergebleven. ,,Maar we komen een dezer dagen nog terug om dat op te ruimen. Nu waren de auto's vol en konden we het niet meenemen.”