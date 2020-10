Zwaarbewapende agenten bewaken drugslab bij schuur van woning in Mill, een persoon aangehouden

updateMILL - Bij een schuur van een woning in Mill is dinsdag aan het eind van de middag een drugslab aangetroffen. De politie vermoedt dat er synthetische drugs werd geproduceerd in het lab. Later op de avond werden de schuur en de woning beveiligd door zwaarbewapende agenten.

Het gaat om een lab bij een huis aan de Roijendijk in het buitengebied. Het stond er vol met apparatuur. Er was ‘s middags al veel politie op de been.

Hoe groot het laboratorium is, is volgens een woordvoerder van de politie nog niet bekend. Met een speciaal team rukte de politie uit om de spullen op te ruimen. Ook burgemeester Walraven was op de locatie aanwezig.

Er zijn nog geen arrestaties verricht. Of de woning bewoond is, is ook nog niet bekend. ,,Maar mocht dat zo zijn, wil dat nog niet zeggen dat dat ook de verdachte is. Het kan in zulke gevallen ook zo zijn, dat de schuur wordt verhuurd.”

‘s Avonds rond 20.00 uur arriveerden zwaarbewapende agenten. Dat wordt vaker gedaan bij drugslaboratoria, omdat de politie bang is dat de eigenaren proberen bewijsmateriaal of iets dergelijks te vernietigen.

Er werd in de loop van het onderzoek een persoon aangehouden door de politie. Onderzocht wordt nog wat zijn rol is.

Tweede aangetroffen drugslab op één dag

Het is het tweede drugslab dat vandaag is aangetroffen in Brabant. Eerder werd er een lab ontdekt in een grote loods aan Stokkelen in Eersel. Daar zijn vier mensen aangehouden, die verdacht worden betrokken te zijn bij de productie van vermoedelijk synthetische drugs. Of de twee drugslab verband met elkaar houden, is nog niet bekend.

