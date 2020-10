Zwembadfabrikant uit Mill: ‘Mensen willen het thuis fijn hebben’

Man (45) uit Sint Hubert opgepakt bij inval in drugslab, handlanger blijkt ernstig gewond

20 augustus ST.HUBERT/ WILDERVANK - Een 45-jarige man uit Sint Hubert is woensdagavond opgepakt vanwege een drugslab in het Groningse Wildervank. Agenten stuitten op het drugslab door een melding over een gestolen auto.