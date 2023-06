Neem denkpauze voordat je afrekent en vraag om een second opinion: zo haal je het meeste uit de sale

Helemaal niet raar dat de uitverkoop bij Zara al dagen trending is, want wie wordt er vlak voor de vakantie niet wild van een goede sale? Maar hoe benut je de opruiming het best en behoed je jezelf voor miskopen? Journalist Eefje Oomen (van de Mezza -column Dress Code) heeft negen tips. ‘Neem 1 minuut denkpauze vóór je afrekent.’

Ja, sommigen zijn immuun voor kassakoopjes, maar de meesten van ons zeer zeker niet, toch? Zodra de letters ‘SALE’ (hoofdletters, altijd hoofdletters) ergens staan te knipperen, te stralen en te lonken, komt er iets primairs bij ons los. Iets wat zich het best laat samenvatten met dat ene woord: hámsteren.

Toch vind ik het best gek - en akelig - dat de posters ‘50 procent korting’ tot de wildste taferelen leiden. Klanten die alle maten in één keer weggrissen (want hé, je kan het op Vinted doorverkopen), klanten die niet eens meer de moeite nemen kleren in de rekken terug te hangen, en klanten die slaags raken boven een bak afgeprijsde onderbroeken.

Mag ik wat tips aanreiken? Om die aanlokkelijke juni-uitverkoop bij Zara en al die andere winkels te overleven, elkaar een beetje heel te houden én iets aardigs op te snorkelen?

Volledig scherm Het woord SALE maakt bij ons de neiging los om te hamsteren. Hier toont Irma Sluis 'hamsteren' in gebarentaal. © NOS

1). Ik houd van tegeltjeswijsheden, dus laten we maar eens beginnen met ‘bezint eer gij begint’ oftewel: duik vóór de sale even je eigen kledingkast in. Wat ontbreekt er, waar heb je te veel van? Koop alleen wat je nodig hebt. (En, nee, niemand heeft baat bij 25 effen witte T-shirts - zelfs jij niet.)

2). Koop geen hippe liflafjes, maar basics die lang meegaan. Goede spijkerbroek die normaal 200 euro kost en nu 100? Prima deal. Basic sweater van fijn merk voor 40 procent korting: dito. Niet doen: dingen die zo modieus en trendy en vreemd zijn dat je ze morgen al zat bent.

3). Wél inslaan: sportspullen. Minder aan mode onderhevig, gaan lange tijd mee. (Ik heb ooit tegen een heerlijk prijsje drie dure sport-bh’s in kunnen slaan; nog altijd blij mee.)

4). Kom ik bij mijn volgende punt: kom je in de sale dat ene favoriete kledingstuk van dat ene favoriete merk tegen, aarzel dan niet om méér exemplaren te kopen. (Kan nooit een miskoop zijn).

5). De sale: ook een goed moment voor de aanschaf van extra zwemgoed. Daar heb je 's zomers nooit genoeg van en sommig zwemspul is (bij normale prijs) schreeuwend duur.

Adem in, adem uit, denk na, denk nog eens na

6). Mijn belangrijkste tip: neem bij je shopping spree altijd een vriend/partner/collega met nuchter hoofd mee. Tuurlijk, jij bent helemaal verliefd op die oranje trui met die cut outs en die vlindermouwen, maar deelt je winkelbuddy je totale crush? Nee? Hang maar terug. (Ook bij webwinkelen: haal een second opinion).

7). En, nee, we slaan geen spullen in ‘om ooit eens op Vinted door te verkopen’, want a) we hebben daar de kracht en tijd niet voor en b) onze kledingkast puilt al uit en c) we gaan op geen enkele manier bijdragen aan de enorme textielberg die de aardkloot al verstikt.

8). Las 1 minuut pauze in vóór je in de (virtuele) kassarij gaat staan. Adem in, adem uit, denk na, denk nog eens na. Heb je deze hele winkelwagen écht nodig (zie 1)?

9). Check altijd of je salespul kan retourneren. Bij kleine winkels en boetiekjes mag het vaak niet; wees daar nog selectiever.

De prijzen blijven stijgen, maar zijn we minder gelukkig als we minder kunnen kopen? (video):

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: