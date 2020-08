128 spelers strijden om de Achterhoekse FIFA Cup: ‘Supergaaf’

DIDAM - Wie is de beste FIFA-speler van de hele Achterhoek? Die vraag krijgt een antwoord tijdens de finale van de Achterhoekse FIFA Cup in het stadion van De Graafschap in Doetinchem op 19 september. Op de Vijverberg strijden de beste spelers om het kampioenschap.

Voordat het zo ver is, kunnen maximaal 128 spelers meedoen aan de voorronden. In de gemeente Montferland vindt op dinsdag 18 augustus de aftrap plaats met de eerste kwalificatiewedstrijd. Alle andere gemeenten komen daarna aan de beurt.

Het e-sports-toernooi is opgezet door de gemeente Monftferland, Achterhoek in Beweging, welzijnsorganisatie Welcom en Stichting De Graafschap Verbindt. De gemeente Montferland wil e-sports gebruiken om de sportwereld en de digitale wereld met elkaar te verbinden. FIFA is een voetbalsimulatiespel waarmee de speler met een land of club kan spelen. Ontwikkeld door EA Sports.

Belevingswereld van jongeren

Sportwethouder Ruth Mijnen van Montferland: ,,Het is voor ons als gemeente belangrijk om aansluiting te houden bij de belevingswereld van jongeren. Tegenwoordig zijn e-sports daar een belangrijk onderdeel van.” Via het spel hoopt de gemeente ook meer in contact te komen met de jongeren

Volgens Michael Ogubai van De Graafschap wil de club een ‘positieve aanjagersrol en een voorbeeldfunctie voor jongeren in de Achterhoek’ hebben. Ogubai: ,,Met deze Achterhoek Cup brengen we jongeren samen, ze ontdekken hun digitale talenten en we kunnen maatschappelijke thema’s bespreekbaar maken.”

Enorm populair

Jongerencoach Kasper Rijkers van Welcom vindt het vooral 'supergaaf’ dat er een toernooi is voor heel de Achterhoek. ,,Gaaf dat e-sports nu ook in Montferland een eigen kampioenschap heeft! FIFA is enorm populair onder de jeugd.”

Jongeren vanaf 12 jaar die hun kwaliteiten in FIFA met die van andere streekgenoten willen meten, kunnen zich voor het toernooi aanmelden door op het Achterhoekse FIFA Cup-Gemeente Montferland te klikken. De eerste wedstrijd is 18 augustus om 18.30 uur.