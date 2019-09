18 jaar later wil Sonja weten hoe haar broer stierf net buiten Azewijn

Michaël Iltink wordt kort na middernacht gevonden door twee jongens. Hij is bij bewustzijn, staat moeizaam half op en strompelt voorover gebogen een paar meter in de richting van Azewijn. Als hem wordt gezegd dat hij beter kan gaan zitten, laat hij zich in het bermgras zakken.



Twee dagen later sterft hij op 28-jarige leeftijd in het Medisch Spectrum Twente in Enschede aan hersenletsel. Zonder dat er aan de buitenzijde iets van een verwonding is te zien.



,,Nog geen schrammetje”, volgens Sonja, die via Facebook aandacht vraagt voor de dood van haar broer. ,,Een oproep op verzoek van mijn moeder. Ze heeft het nog steeds heel moeilijk met de dood van haar zoon.”