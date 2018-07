2.500 varkens verbrand tijdens grote schuurbrand in Didam

Er was sprake van een enorme rookontwikkeling bij deze uitslaande brand. De rookwolken waren tot ver in de omtrek te zien. De brandweer laat weten dat - hoewel het bedrijf in het buitengebied is gevestigd - er sprake kan zijn van rookoverlast in de omgeving. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.



De brandweer adviseert de ramen en deuren gesloten te houden. Daarover is een bericht via NL-Alert naar omwonenden gestuurd. Ook adviseert de brandweer om de Didammers hun ventilator uit te laten zetten in huis vanwege de rook.