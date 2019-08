22 bedden in huis voor arbeidsmigranten in ‘s-Heerenberg: gemeente grijpt in

Buren van het pand aan de Stokkumseweg zeggen dat het huis al jaren gebruikt wordt voor de opvang van arbeidsmigranten, vrijwel uitsluitend mensen van Poolse afkomst. Vaak was er sprake van overlast.



,,Ruzies over van alles en nog wat. Vechtpartijen, ook midden op straat, om geld. Ze hadden natuurlijk weinig’’, vertelt een buurvrouw.



Geen van de omwonenden wil met naam in de krant, uit angst voor represailles. ,,Elke paar weken zaten er andere mensen in. Ik zag groepen van 14 of 15 mensen in het huis. Maar de laatste weken is het een stuk rustiger’’, zegt dezelfde vrouw.