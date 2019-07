2500 varkens verbrand: nu gaat het roer om bij boer Krüs uit Didam

De Baat roept inwoners te hulp bij aanpak ondermij­ning in Montfer­land

6:45 DIDAM/'s-HEERENBERG - Burgemeester Peter de baat van Montferland wil de burgers in stelling brengen in de strijd tegen ondermijning in zijn gemeente. Hij roept de bevolking op verdachte omstandigheden of overlast actiever te melden. Ook anonieme meldingen dragen bij aan de veiligheid, het geeft de gemeente en de politie handreikingen om op te kunnen treden