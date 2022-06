28 kilometer aan kabels voor méér elektriciteit op DocksNLD en in ’s-Heerenberg en omstreken

’s-HEERENBERG - 28 kilometer aan nieuwe elektriciteitskabels wordt nog dit jaar gelegd in ’s-Heerenberg en omgeving. Tot de kabels er liggen, staan sommige bedrijven op logistiek bedrijventerrein DocksNLD nog in de wachtrij voor extra elektriciteit.

Het leggen van de kabels is nodig, omdat de vraag naar stroom blijft groeien én er tegelijk volop teruggeleverd wordt.



,,In Montferland is de vraag veel sneller gestegen dan dat wij kunnen voorzien in elektriciteit”, zegt Peter Hofland, woordvoerder van nutsbedrijf Liander. ,,We hebben allerlei rekenmethodes om in te schatten wat er nodig is. Maar door de groeiende vraag naar elektriciteit en de toename van duurzaam opgewekte groene stroom door zonnepanelen bij zowel ondernemers als consumenten, is de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk geworden.”

Schop in de grond

Vandaar dat op verschillende plekken de schop in de grond gaat om kabels aan te leggen. Daarmee kan elektriciteit getransporteerd worden naar plekken waar er vraag naar is.



Inmiddels wordt gewerkt ter hoogte van een regelstation aan de Oude Tramweg in Lengel richting DocksNLD, aan de rand van ’s-Heerenberg. Ook in Azewijn is Liander actief.

Er komen drie nieuwe transformatorhuisjes in de buurt van DocksNLD en dat is niet verwonderlijk: juist de grote bedrijven hier willen meer elektrisch vermogen dan dat er nu beschikbaar is. Er is zelfs een wachtlijst met ondernemers die extra capaciteit willen.

Volledig scherm De aanleg van elektriciteitskabels elders in het land. © Caspar Huurdeman

,,In deze regio is DocksNLD een van de eerste bedrijventerreinen waar dit probleem ontstaat”, zegt Joell van Tiem, regiomanager van Liander. ,,Maar ik denk dat eind dit jaar alle problemen zijn opgelost. Bedrijven die zich het eerst hebben gemeld, worden het eerst geholpen.”

Overigens profiteren niet alleen bedrijven van de uitbreiding van het elektriciteitsnet: ook particulieren blijven hierdoor voorzien van ‘veilige stroom’.