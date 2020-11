6,5 miljoen euro buit bij spectaculaire inbraak in douanekantoor in Emmerik

Oppositie Montfer­land trekt ‘gele kaart’ voor college

30 oktober DIDAM/ 'S-HEERENBERG - De motie had als onderwerp ‘Laatste waarschuwing’ en moest worden gezien als een ‘getrokken gele kaart’ voor het college. De oppositiepartijen in de gemeente Montferland vinden dat zij niet altijd tijdig worden geïnformeerd over bepaalde zaken. De pers zou in sommige gevallen eerder op de hoogte zijn gesteld dan de politieke partijen. En dat steekt. Het leidde donderdagavond tot een motie.