Aan tweede ontsnapping in drie dagen houdt stierkalfje zijn naam over: Houdini van Didam

Stierkalf ontsnapt ’s nachts opnieuw in Didam; zoekactie in volle gang

10:44 DIDAM - Voor de tweede keer in een week tijd is een stierkalf ontsnapt in Didam. Het rund van het ras Dexter is afgelopen nacht weer over het hek van zijn wei gesprongen en ondanks een zoekactie nog niet teruggevonden.