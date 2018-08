Aantal stalbranden in regio blijft maar stijgen

Dierenacti­vis­ten 'met de dood bedreigd', wake voor varkens Didam verplaatst

3 augustus DIDAM - De wake voor de omgekomen varkens van de actiegroep 'Burning Souls' vindt morgen niet plaats bij de getroffen boerderij in Didam. Na verschillende doodsbedreigingen heeft de groep dierenactivisten, in overleg met de gemeente Montferland en de politie, besloten om bij de Didamse Mariakapel in actie te komen.