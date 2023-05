Aantal winkels in Montferland vorig jaar gegroeid

indebuurt.nl Tandarts Henry Rutten stopt na veertig jaar: 'Na zoveel jaren leer je mensen echt goed kennen'

Als je veertig jaar lang veelal terugkerende patiënten in je stoel krijgt, bouw je een bijzondere band op. De Doetinchemse tandarts Henry Rutten (67) stopt na veertig jaar werken om met pensioen te gaan. In die veertig jaar was hij bij veel mensen betrokken. Dat blijkt wel uit de verwachte opkomst voor zijn afscheidsreceptie.