Aardewerk uit de Brons- of IJzertijd gevonden in Didam

DIDAM - Archeologen hebben aardewerk gevonden uit de Brons- of IJzertijd bij de spoorlijn in Didam. Hoe oud het aardewerk exact is, kunnen de archeologen nog niet vertellen.

,,Omdat de vorm en samenstelling van aardewerk en de manier waarop het is gemaakt , verschilt per periode en ook per regio. Daarom hebben we het gevonden aardewerk naar deskundigen gestuurd’’, laat een woordvoerder van ProRail weten. Die moeten het dateren.

ProRail en aannemer Strukton Rail werken aan ‘Spoorverbetering Zevenaar-Didam'. Onderdeel daarvan is archeologisch onderzoek in Didam. Voordat er gegraven mag worden, moet worden onderzocht of er resten van menselijke activiteiten uit het verleden in de bodem liggen.

Ouderdom

Archeologen hebben eerst handboringen in het veld verricht. Dat leverde vijf plekken op waar mogelijk archeologische resten in de bodem zitten. Die verschillen nogal in aard en ouderdom. Zo zijn er loopgraven gevonden uit de Tweede Wereldoorlog, landweren - een verdedigingswerk - uit de Middeleeuwen, een gracht van havezathe-boerderij Tesma en sporen van bewoning uit de Bronstijd of vroege IJzertijd.

In Didam zijn afgelopen week proefsleuven gegraven. Daar zijn de fragmenten aardewerk gevonden. ,,Nadat het aardewerk is onderzocht, gaat het naar een provinciaal depot waar het wordt bewaard’’, zegt de woordvoerder.