Achter puin en stof ligt ‘het beste terras’ van de Liemers: ‘Bediening is top en ze zijn hier altijd aardig’

Zo trots als een pauw loopt ober Jelle Korte (24) dinsdagmiddag over ‘zijn’ terras. Lachen doet hij altijd al, maar de uitverkiezing in de jaarlijkse terrassenlijst maakt de glimlach nét wat groter. ,,Ik was er maandag samen met drie collega’s bij, toen de lijst bekend werd gemaakt”, vertelt hij. ,,Vooraf wisten we alleen dat we in de top 100 stonden. Maar hoe hoog? Geen idee.”