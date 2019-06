Achterhoekse broers Wouter en Stijn Derksen in Amerika voor hun muzikale droom met Mae Seven

Geslaagde picknick in natuurthea­ter Zeddam

9 juni ZEDDAM - Veel twijfel was er halverwege de week of de familiepinksterpicknick, die voor Eerste Pinksterdag op het programma stond, niet afgelast moest worden. ,, We zijn zo blij dat we het toch door hebben laten gaan. Wát een mooi weer en wát een fantastische plek is dit natuurtheater in Zeddam.’'