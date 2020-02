Achterhoekse carnavalsoptocht in gevaar door storm Ciara

,,De burgemeester neemt dat besluit, hij is verantwoordelijk voor de veiligheid. En die veiligheid gaat uiteraard boven alles”, zegt president Christian Goris van de Nöttekrakers.



,,Wij doen er alles aan om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het voorspelde onstuimige weer. We houden alle mensen via social media op de hoogte. Wagenbouwers van buitenaf hebben we geïnformeerd, zij moeten vooraf zelf de inschatting maken of ze kunnen en willen deelnemen.



Onze optocht-commissie is bij alle wagenbouwers in Braamt langs geweest om erop toe te zien dat mobiele delen op wagens geen gevaar kunnen vormen. Morgen bij het straatversieren gaat de voorzitter alle straten af om de veiligheid te bespreken. Er worden geen windgevoelige dingen opgehangen.



Bij ons in de straat ‘Buuten-westen’ hebben we al voorzorgsmaatregelen genomen. De grote hoeden die wij altijd op lantaarnpalen langs de weg plaatsen en de grote houten saloondeuren laten we dit jaar achterwege.’’