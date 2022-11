Activist Arthur Graaff met geweld uit militaire beurs in Didam gezet

DIDAM – Activist Arthur Graaff uit Bussum is zaterdagochtend met geweld verwijderd uit de Markthal in Didam. De antifascist was niet welkom bij de maandelijkse Militaria, een beurs voor oorlogsverzamelaars .

Toen waarnemend burgemeester Harry de Vries van Montferland de 74-jarige Graaff sommeerde te vertrekken, weigerde hij dat. Na een verhitte discussie werd de actievoerder door een politieman tegen de grond gewerkt en naar buiten gesleept. Graaff laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter.

Graaff, die al tientallen jaren ageert tegen het tonen van nazipropaganda, heeft burgemeester De Vries meermalen verzocht de beurs te verbieden en handhavend op te treden. Volgens hem en zijn Werkgroep Herdenk Nazi’s Niet is het materiaal op de Militaria kwetsend voor slachtoffers van het naziregime en joodse overlevenden van de Holocaust.

Quote We hebben contact gehad met politie en justitie en die zeggen ook: verzamelen mag, tonen niet. Harry de Vries

‘Niets aan de hand’

De Vries is van mening dat er niets aan de hand is. Zaterdagochtend was hij op locatie, ‘vanwege de ophef die vanuit linkse kringen is ontstaan’. Een inspectieronde langs de kramen, waarop inderdaad veel Duits materiaal uit de oorlog was uitgestald, bracht hem niet op andere gedachten.

,,Ik heb niets gezien dat niet door de beugel kan”, aldus De Vries. ,,Het zijn verzamelaars die hun spullen uitwisselen, ze doen niet aan propaganda. We hebben contact gehad met politie en justitie en die zeggen ook: verzamelen mag, tonen niet. Er is geen enkele wet die verbiedt wat deze mensen doen.’’

Uitsluitend verzamelaars toegelaten

De Stichting Historische Militaria en Krijgsgeschiedenis organiseert de beurs maandelijks en laat uitsluitend verzamelaars toe. De verslaggever krijgt toestemming om rond te kijken in de Markthal en met bezoekers te praten, foto’s maken is niet toegestaan. ,,Daar worden onze mensen heel onrustig van”, zegt medeorganisator Pieter Takens bij de ingang.

Tot 2018 werd de beurs in de Ogtent in Duiven gehouden, daar werd de vergunning ingetrokken na soortgelijke kritiek van Graaff en de zijnen.

Binnen glippen

Rond half twaalf probeerde Arthur Graaff binnen te glippen in de Markthal. Toen hem door De Vries werd gevraagd of hij meneer ‘De Graaf’ was antwoordde die naar waarheid ontkennend. Hij heet namelijk Graaff, met dubbel f. Al snel werd duidelijk dat het wel degelijk om de antifascistische activist Graaff ging en ontstond bij de ingang een felle discussie.

Dienstdoende brigadier Dirk Kersten vond het na enige tijd welletjes en werkte de Bussumer tegen de grond, waarbij een dranghek bijna omviel. Nadat hij naar buiten werd gesleept nam hij plaats op een stoeltje, maar dat werd onder hem weggetrokken door organisator Takens.

Toen Graaff bleef discussiëren over de gang van zaken en bij zijn eis bleef dat de politieman zich zou legitimeren - ,,Die ligt op het politiebureau in Doetinchem, kom over een uurtje maar die kant op, dan laat ik ‘m zien” - was de maat vol voor burgemeester De Vries. ,,Ga toch weg man, u voert een showtje op voor de omstanders.’’ De activist antwoordde: ,,Dat klopt. Wilt u mij dat verbieden?’’

Kwetsende materiaal

Als de situatie is gekalmeerd wil Arthur Graaff zijn verhaal nog een keer doen, zij het buiten het zicht van omstanders die hem boze blikken toewerpen. ,,Het stoort me dat de burgemeester niets wil ondernemen tegen dit kwetsende materiaal. En kijk eens hoeveel Duitse kentekens je om je heen ziet. We zijn hier dichtbij de grens, maar in hun eigen land zijn de eisen veel strenger. Hier kunnen ze hun kwalijke spullen zo aan de man brengen.’’

Nadat Arthur Graaff naar buiten was gesleept, nam hij plaats op een stoeltje en ging hij in gesprek met burgemeester Harry de Vries (tweede van links).

