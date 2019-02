Afgeleid in de carnavalsoptocht

Biblio­theek Didam en Welcom verhuizen naar Meulenvel­den

22 februari DIDAM - De bibliotheek in Didam en welzijnsorganisatie Welcome verhuizen naar woonzorgcomplex Meulenvelden. Volgende week donderdag ondertekenen woningstichting Plavei, de gemeente Montferland, de bibliotheek en Welcome de intentieovereenkomst voor huisvesting in het complex.