Agent schiet agressieve hond neer in 's-Heerenberg, ‘Mastino’ overleeft het niet

Wéér komt wasservice Montfer­land terug op de agenda: politiek praat achter gesloten deuren

4 mei ’S-HEERENBERG/ DIDAM - De gemeenteraad van Montferland praat donderdag in besloten kring over de was- en strijkservice. Lijst Groot Montferland, PvdA en Fractie Rob Mos willen hun collega-raadsleden meenemen in de aanbestedingsprocedure, die werd gewonnen door zorgaanbieder ZorgPlus.