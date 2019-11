Anke uit Didam bij wereldtop bodybuilden in Las Vegas: ‘Alsof je droomt’

DIDAM/DUIVEN - Anke IJsveld uit Didam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de wereldtop natural bodybuilding bereikt op het WK in Las Vegas. In haar klasse ‘fysique’ versloeg ze alle concurrerende bodybuildsters en trad ze toe tot de ‘pro’s’.

Daarmee is ze de derde dame in Nederland die dat bereikt. ,,Je hoopt er natuurlijk op, maar echt verwacht had ik het eigenlijk niet’’, vertelt IJsveld enthousiast. De 32-jarige geeft in Duiven en Didam les op sportschool Aerofitt.

‘Alsof je droomt’

Aan het einde van de wedstrijd in Las Vegas blijven er drie dames over, en over die drie worden de medailles verdeeld. Eerst wordt nummer drie bekend gemaakt, dan de nummer twee, en zo blijft de winnaar dus over. ,,Die ene seconde waarin je beseft dat je hebt gewonnen, die zal ik nooit meer vergeten. Het is dan net alsof je droomt’’.

Pro-card

Volledig scherm De prijsuitreiking vannacht, Anke is de middelste © PR IJsveld heeft zich met haar pro-card, die ook recht geeft op prijzengeld, meteen ingeschreven voor deelname aan de pro-wedstrijd met de andere professionals, die morgen plaatsvindt, maar ze bleek te laat.



Samen met de bondspresident probeert ze alsnog toegang te krijgen tot die wedstrijd. ,,Ik ben hier nu toch. Dan kan ik net zo goed deze ervaring meepakken, als ik tenminste nog mee kan doen.’’

Supertrots