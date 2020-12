Annica is na metamorfose helemaal klaar voor nieuwe start: ‘Heel leuk initiatief’

Lezer helpt ‘dakloze’ Annica (19) aan een huis na overlijden van haar ouders

12 september DIDAM / VELP - Annica van Eekeren uit Didam heeft onderdak. Nadat in deze krant een artikel over haar verscheen, kreeg ze van een van de lezers van De Gelderlander een appartement aangeboden: ,,Het is nog mooier dan ik me had kunnen wensen.”