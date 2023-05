AOW-gat van Joop (82) levert massaal reacties van herkenning op: ‘Ik word gekort, terwijl iemand die niet werkt wel 100% krijgt’

,,Het steekt”, zegt fysiotherapeut Irma Verweij (56) uit Zeddam die ruim twintig jaar werkt in Duitsland. Vanwege de hoge werkloosheid destijds ging zij net als veel andere fysiotherapeuten over de grens werken. Ze bleef wonen in Nederland. ,,Er is toen met geen woord gerept dat we dan geen AOW zouden opbouwen.” Ze bouwt wel pensioen op in Duitsland ‘maar dat is niet veel, als parttimer’.