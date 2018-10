Appartementencomplex in Didam ontruimd vanwege grote brand

Bewoners Sydehem zijn weer 'thuis' in Zeddam

17 oktober In drie dagen tijd verhuisden in totaal 48 bewoners vanuit Doetinchem naar Zeddam. Maandag de eersten, gisteren de laatsten. 31 mensen keerden na een jaar terug in hun vertrouwde dorp. Ook zeventien Doetinchemse bewoners verhuisden mee, want zorgorganisatie Sensire vertrekt per 1 november uit Het Weerdje.