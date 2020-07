Arnhemmer (21) opgepakt die 41-jarige man uit Didam het ziekenhuis in sloeg

Politie zoekt eigenaar van mysterieus Beeks juwelen­kist­je met hangers in vorm van Y en M

12 juli BEEK - De politie zoekt de eigenaar van een sieradenkoffer die is gevonden in Beek, gemeente Montferland. In het kistje zaten onder meer nog twee zilverkleurige hangers in de vorm van een Y en een M. De politie heeft het vermoeden dat de koffer is gestolen.