Arthur Boone gaat college in Montferland samenstellen: ‘Uitdagende opdracht’

De vorming van een college is daarmee een stap dichterbij gekomen. De partijen Lokaal Belang Montferland, VVD en D66 komen niet in het college, tot hun eigen teleurstelling en chagrijn . De partijen die buiten de boot zijn gevallen worden wel uitgenodigd om mee te praten over de inhoud van het coalitieakkoord.

Handen en voeten

Arthur Boone (VVD) is sinds 2019 wethouder in gemeente Doesburg. Hij komt zijn hele leven al in Montferland, om te wandelen in het bos of de gezelligheid op te zoeken in de dorpskernen. ,,Ik heb zin om handen en voeten te geven aan deze uitdagende formatie met slechts één partij uit de vorige coalitie. Montferland is een mooie, diverse gemeente, waar veel te bereiken valt. Daar hoop ik een mooie bijdrage aan te kunnen leveren.”