Asbest, glas en puin in speeltuin ’s-Heerenberg: ‘Kinderen hebben geen risico gelopen’

’s-HEERENBERG - Een speeltuin aan het Rodingsveen in de wijk oost in ’s-Heerenberg is met glas, puin en kleine deeltjes asbest verontreinigd. De speeltuin zit al sinds begin juni dicht en wordt zo snel mogelijk gesaneerd. Volgens onderzoek van de GGD is de gezondheid van de spelende kinderen niet in het geding geweest.