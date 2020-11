Auto bezorgrestaurant slaat over de kop in Lengel

Kijken naar een digitaal alaaf in Waskupen­stad: ‘Best vreemd’

15 november 'S-HEERENBERG - Voor Prins Vincent de Eerste is het een raar weekeinde. Niks gloriëren op de jaarlijkse pronkzitting van d’Olde Waskupen in ’s-Heerenberg, op de eerste vrijdagavond na de 11de van de 11de. De prins is eigenlijk geen prins, in dit duivelse coronajaar.