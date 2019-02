Auto eindigt in Beekse voortuin: ‘Gelukkig geen gewonden’

Liemers geniet van hoogste wintertem­pe­ra­tuur ooit

15:33 DIDAM - Niet eerder was het zo warm in de meteorologische winter, die van 1 december tot 1 maart loopt. Het oude record van afgelopen maandag (18,3 graden) kan een dag later alweer uit de boeken. In De Bilt was het dinsdag om 13.40 uur maar liefst 18,4 graden. Dat is zeer bijzonder en geeft aan dat het klimaat opwarmt, meldt MeteoGroup.