Auto met mogelijke explosieven gevonden in Didam: politie onderzoekt rol bij plofkraak

Slachtof­fer autobrand: ‘Ik laat me niet gek maken, ik heb precies dezelfde auto terugge­kocht’

4 januari Het aantal autobranden in Gelderland is in 2019 explosief gestegen. Ruim 600 voertuigen werden vorig jaar in brand gestoken. Eén daarvan was die van Natascha*, uit Didam, die haar geliefde auto door de vlammen verslonden zag worden. ,,Ons leven is op z’n kop gezet.”