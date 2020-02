Auto op klaarlichte dag gestolen en vervolgens in brand gestoken in Didam

Verwarde mensen niet meer in de cel: hulpdien­sten positief over psycholan­ce

6:51 DOETINCHEM - De proef met een eigen ambulance voor mensen met verward gedrag in de Achterhoek en Midden-IJssel is volgens het Witte Kruis een succes. Sinds de start in april is de zogenoemde GGZ Vervoersdienst 80 keer uitgereden na een melding van verward gedrag.