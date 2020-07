Auto ramt woning in Didam, bestuurder geboeid afgevoerd

Jan van Halteren volgt wethouder Sinderdin­ck op in Montfer­land

30 juli DIDAM - Jan van Halteren wordt wederom wethouder in Montferland. De 76-jarige fractieleider van Lokaal Belang Montferland (LBM) uit ‘s-Heerenberg volgt Wim Sinderdinck op, die om gezondheidsredenen zijn functie neer moest leggen. Van Halteren was eerder van 2002 tot 2005 wethouder in de voormalige gemeente Bergh.