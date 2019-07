Auto van hardstyle-dj Psyko Punkz vliegt in brand op A12, vlak voor Duitse grens

FNV: Laborijn-toestanden bij sociale dienst Montfer­land

7:00 DIDAM - Ook in Montferland wordt geklaagd over de omgang van de sociale dienst met cliënten, meldt vakbond FNV. Er zou onpersoonlijk en niet netjes met de cliënten worden omgegaan, is de klacht. En ze zijn bang om daar over aan de bel te trekken bij de gemeente, zegt vakbondsbestuurder Hans Hupkes.