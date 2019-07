Auto van Psyko Punkz vliegt in brand op A12, hardstyle-dj mist Duits festival

In de auto zaten twee inzittenden. Een van hen is de Nederlandse hardstyle-dj Psyko Punkz. Hij laat via Instagram weten dat hij het Affection Festival in Schwarze Heide nu moet laten schieten. ,,I'm really disappointed’’, schrijft hij. ,,Holy shit! Glad you’re ok brother’’, zegt dj Headhunterz, Willem Rebergen uit Veenendaal.



De auto vatte vlam tijdens het rijden, vlak voor de afslag naar Beek, ’s-Heerenberg, Babberich en tankstation Bergh-Zuid.