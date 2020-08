Autobahn bij Emmerik richting Nederland helemaal dicht na ongeluk

Noodkreet van boeren op de markt in Didam valt in goede aarde

1 augustus DIDAM - Wat krijgt een boer voor een kilo aardappelen? Die vraag stelden boeren vrijdag aan tientallen bezoekers van de markt in Didam. ,,We horen vaak dat we niet zichtbaar zijn”, zegt de Babberichse boer Gerard Holleman, voorzitter van LTO De Liemers. ,,We zijn hier om het gesprek aan te gaan, van mens tot mens, van boer tot burger.”