Automobilist botst tegen mountainbiker en rijdt door in Zeddam

Zesde drugswo­ning in Montfer­land gesloten na aantreffen harddrugs en imitatiewa­pen

12:52 BRAAMT - Een huis aan de Sint Jorisstraat in Braamt zit voor drie maanden op slot. Burgemeester Peter de Baat van Montferland heeft opdracht gegeven om het pand te sluiten. In het huis is een grote hoeveelheid harddrugs, een hennepkwekerij en een imitatievuurwapen gevonden. Het is de zesde keer in een jaar tijd dat de burgemeester een woning in zijn gemeente sluit.