Automobilist schiet over weghelft van tegenliggers en komt tot stilstand tegen boom

Didam op Stelten na twee jaar absentie weer helemaal terug van weggeweest: ‘Het is een feest der herkenning’

DIDAM - Twee jaar lang bleven de stelten vanwege corona onaangeroerd in de kast, maar zondag was het grootste evenement van Didam weer helemaal terug. Didam op Stelten staat voor voetje voor voetje schuifelen langs de talloze kraampjes, een terrasje of een ijsje pakken en je kinderen fijn laten spelen, sporten of zwieren in de gratis zweefmolen.

4 september