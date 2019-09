Benno belandt in de cel nadat een vrouwtjespapegaai een mannetje blijkt

Oprit snelweg 's-Heerenberg naar Arnhem maanden gesloten, A3 dit weekend weg

20 september 's-HEERENBERG - De oprit naar de snelweg A3-A12, net buiten 's-Heerenberg richting Arnhem, is de komende drie maanden gesloten. De autobaandienst Krefeld van Noordrijn-Westfalen (Duitsland) legt in die periode een middengeleider (een wegvak dat de rijbanen in beide richtingen met elkaar verbindt) aan.