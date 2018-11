Beroepsoplichter Didam heeft voor 120.000 euro mensen afgezet, OM wil 3,5 jaar cel

DIDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 37-jarige oplichter uit Heemstede 42 maanden de cel in gaat voor een zoveelste episode in zijn geschiedenis van oplichtingen. Dat eiste de officier van justitie vandaag, nadat de man bekende dat hij in 2016 vanuit Didam, waar hij woonde, allerlei kopers op internet geld aftroggelde. Opgeteld zou het gaan om een bedrag van rond de 120.000 euro bij ongeveer 130 gedupeerden.

De man bouwde websites waarop zaken te koop werden aangeboden die niet geleverd werden. De man zorgde daarbij voor partners in een financieel zwakkere positie met wie hij zou gaan ondernemen. Deze stropoppen zorgden voor een zakelijke rekening en een inschrijving bij de kamer van koophandel, die de malafide sites een vertrouwenwekkend sausje gaven. De stropoppen gaven de man toegang tot de bankrekeningen van hun ‘gezamenlijke onderneming’ en sloten bijvoorbeeld telefoonabonnementen af.

Botenveilingsite

In februari 2016 betrof het een botenveilingsite. Daarop werden boten te koop aangeboden voor bedragen die te mooi waren om waar te zijn. Twee kopers boden en betaalden 34.000 en 22.000 euro voor een boot. Maar de ene advertentie was gemaakt van plaatjes van internet en bij de andere boot wist de echte verkoper van niks. De verdachte kon vervolgens bij het geld op de rekeningen van zijn stropoppen.

Fietsenwinkel

In mei 2016 kwam betaalden 80 nietsvermoedende kopers via een fietsenwinkelwebsite ongeveer 44.000 euro voor allerlei spullen. Deze site hield de verdachte ook in de lucht uit naam van een andere persoon. Deze meende bonafide handel te gaan drijven met een stropop van de verdachte, terwijl de verdachte de inloggegevens van de zakelijke rekeningen kreeg. Er hebben zich in werkelijkheid zelfs 130 kopers gemeld die niks geleverd kregen, maar niet alle gevallen zijn als bewijsbare beschuldiging op de dagvaarding tegen de verdachte terecht gekomen.

Telefoonabonnementen

In november 2016 was de beurt aan een nieuwe stropop, in Didam. Een vriendin van het schoonzusje van de man werd door het schoonzusje benaderd om een kledingwinkel te starten. De jonge vrouw zorgde voor de inschrijving bij de kamer van koophandel, de zakelijke bankrekeningen en de telefoonabonnementen ten behoeve van het nieuwe bedrijfje. Het misbruiken van deze zakelijke accounts door via een telefoonwebsite uit haar naam kopers op te lichten kwam gelukkig niet van de grond.

Illegale merkkleding en pepperspray

Naast de oplichtingen vervolgde de officier van justitie de man ook voor het bezitten en verhandelen van illegale merkkleding. Bij hem en zijn vriendin in Didam, maar ook in een opslag in Nieuw-Dijk werd daar in december 2016 een flinke partij van aangetroffen. Bovendien had de man busjes pepperspray en een gestolen fiets in zijn bezit.