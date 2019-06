Bewoner verstopte zich in huis voor inbrekers die via raam naar binnen klommen

De criminelen waren in de woning gekomen door via een openstaand raam naar binnen te klimmen, zo heeft de politie maandag bekend gemaakt. Nadat de twee mannen betrapt waren, verlieten ze de woning en gingen er te voet vandoor. De politie kan er niets over zeggen of zij iets hebben meegenomen uit het huis.



De politie stuurde na de inbraak, zondagavond rond 21.45 uur, een Burgernet-bericht met de oproep uit te te kijken naar de twee mannen. Volgens de politie droeg één van hen zwarte kleding en de ander een rood shirt. Agenten hebben in de omgeving nog gezocht naar het duo, maar dit leidde niet tot de aanhouding van verdachten.



In en om het huis is forensisch onderzoek gedaan om sporen te verzamelen. Verder is gesproken met omwonenden.



Getuigen die meer weten over de inbraak of zondagavond iets verdachte hebben gezien in Zeddam of omgeving, wordt gevraagd dit door te geven aan de politie via 0900-8844.



Buurtbewoners verklaarden dat er de afgelopen weken vaker is ingebroken in de wijk. Bij de politie zijn twee woninginbraken bekend, allebei op 3 mei: één overdag en één ’s nachts. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er overeenkomsten zijn met de inbraak van zondag: ‘Via een raam binnenkomen is een vaak gebruikte modus. Dat is onvoldoende om als koppeling te gelden. En het is ongeveer 2 maanden geleden. Als er overeenkomsten zijn moet dat op andere wijze en concreter worden vastgesteld’, laat een woordvoerder weten.